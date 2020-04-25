Указом Президента России генеральный директор компании «Волжский пекарь» Лилия Корниенко награждена орденом Дружбы

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награждена генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. С эти событием Лилию Нигматулловну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это достойная оценка Вашего многолетнего труда на благо Тверской области. Под Вашим руководством компания «Волжский пекарь» стала современным предприятием, чья продукция известна не только в нашем регионе, но и за его пределами. Вы внесли весомый вклад в развитие Верхневолжья как депутат Законодательного Собрания. Глубокого уважения заслуживает Ваша деятельность по сохранению и развитию традиций меценатства. Желаю Вам новых успехов и достижений, счастья, благополучия и всего самого доброго», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Лилия Корниенко родилась в г. Уфе (Башкирская АССР). Окончила Уфимский технологический техникум пищевой промышленности, Российско-американскую школу Управления бизнесом.

Вся трудовая деятельность Лилии Нигматулловны связана с ОАО «Волжский пекарь», ранее - Калининский хлебокомбинат № 2. Лилия Корниенко прошла все этапы - от технолога до генерального директора предприятия.

С 1983 года - генеральный директор ОАО «Волжский пекарь».

Лилия Корниенко - Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, Почётный гражданин города Твери и Тверской области, награждена Орденом Почета, Почетной грамотой Президента РФ.

Лилия Корниенко - депутат Законодательного Собрания Тверской области второго, третьего и четвертого созывов, член Президиума Регионального политического совета Тверского регионального отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба Правительства Тверской области