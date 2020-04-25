Игорь Руденя подписал постановления о начале работы в Тверской области ряда организаций и создании «горячих линий» на территориях с особым режимом

Губернатор Игорь Руденя подписал ряд постановлений, связанных с работой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области.

В муниципалитетах, где установлен особый режим, обеспечена круглосуточная работа телефонов «горячих линий», по которым жители территорий могут задать вопросы об установленных ограничительных мерах.

Они введены в ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково. До 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на этих территориях. Ограничительные меры не распространяются на граждан, въезд и выезд которых на территорию связан с исполнением ими трудовых обязательств, и на прибывающих на специальном автотранспорте. Доступ осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты.

При въезде или входе на территорию с особым режимом проводится обязательная бесконтактная термометрия людей.

Телефоны «горячих линий»: ЗАТО Озерный – 8 (48238) 4-15-15, ЗАТО Солнечный – 8-903-807-90-50, Удомля – 8 (48255) 5-36-32 и 8 (48255) 5-37-45 (в будние дни с 8:00 до 17:00), Конаково – 8-930-186-02-10.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Накануне Игорь Руденя подписал постановления, согласно которым с 25 апреля в Тверской области начинают работу салоны красоты, косметические салоны, кабинеты и другие организации, оказывающие косметические услуги. Это и другие решения Игорь Руденя озвучил 24 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24».

С сегодняшнего дня также возобновляют работу филиалы многофункциональных центров предоставления государственных услуг с обязательным соблюдением всех санитарных требований. МФЦ начинают деятельность в ограниченном режиме – выдача и приём документов будут осуществляться по предварительной записи.

Кроме того, разрешена работа магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования.

Ключевые условия – соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание и торговая площадь не более 400 квадратных метров. Начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области