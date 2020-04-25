Жителям Верхневолжья предлагают принять участие в проекте «Цифровая платформа наставничества»

Жителям Тверской области предлагают пройти онлайн-обучение, используя Цифровую платформу наставничества. Новый ресурс позволит объединить уникальный опыт и знания наставников. Участники проекта смогут получить бесплатные уроки у ведущих экспертов бизнеса, политики и искусства.

Цифровая платформа наставничества www.nastavniki.com подходит для просветительских мероприятий в режиме онлайн и при этом не ограничивает видео-контент.

Среди актуальных программ наставничества – профориентация и построение карьеры, советы и опыт действий в сложных жизненных ситуациях, истории успеха, адаптация к новым условиям жизни, создание своего бизнеса, развитие общественных, творческих и медиапроектов.

Цифровая платформа наставничества расположена на российских серверах и имеет прозрачные механизмы отображения контента, что позволяет гарантировать отсутствие внешнего воздействия при отображении материалов.

Главное преимущество проекта Цифровая платформа наставничества в том, что участники смогут бесплатно размещать и просматривать весь контент.

Пресс-служба Правительства Тверской области