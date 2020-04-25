20 зданий и сооружений продезинфицировано силами подразделений МЧС России в Тверской области

С начала апреля на территории Тверской области в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции силами подразделений МЧС России продезинфицировано порядка 20 зданий и сооружений, обработаны лечебные учреждения и объекты социального обслуживания.

Работы по специальной санитарной обработке проводятся ежедневно с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

В регионе проведена дезинфекция на территории учреждений Управления министерства внутренних дел, центра обработки вызовов 112, аэродрома Змеево.

Организована санобработка пожарно-спасательных частей, единиц техники и здания МЧС, детских садов, оздоровительных лагерей и учреждений культуры.

Сотрудники ведомства работают в защитных костюмах, используют средства индивидуальной защиты. Дезинфекция зданий производится специализированными растворами.

28 апреля Главное управление МЧС России проведет плановую дезинфекцию железнодорожного вокзала города Твери.

Планируется обработка перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил.

Пресс-служба Правительства Тверской области