Игорь Руденя в интервью федеральному телеканалу «Россия 24» предупредил гостей региона о необходимости соблюдения санитарных требований

Губернатор Игорь Руденя вечером 24 апреля дал интервью федеральному телеканалу «Россия 24» и рассказал о принятых в регионе ограничительных мерах и поддержке бизнеса в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«С завтрашнего дня мы открываем возможность работать малым и средним предприятиям, которые к нам обращаются на протяжении достаточно длительного времени и готовы соблюдать все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности», – сообщил Игорь Руденя.

Он также отметил, что в регионе возобновили работу крупные системообразующие предприятия с большой численностью работников, в том числе Тверской вагоностроительный завод.

«Все рабочим выдаются одноразовые маски, защитные средства. Все производственные процессы идут с соблюдением санитарных норм», – подчеркнул губернатор.

Игорь Руденя также сообщил, что общий объем средств, направленных на поддержку устойчивости региональной экономики за последний месяц, превысил 1,8 млрд рублей. Среди принятых мер – сокращение в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для компаний нашей области, работающих по упрощённой системе налогообложения. Кроме того, увеличен объем средств на проведение весенне-полевых работ в регионе.

По словам губернатора, большое внимание уделяется состоянию рынка труда.

«Мы практически освободили по максимуму рабочие места от трудовых мигрантов, эта работа у нас продолжалась практически полтора года. Замещали своими – гражданами Российской Федерации, поэтому мы смогли дополнительно ввести 26 тысяч рабочих мест. Это плательщики НДФЛ, наши граждане, которые трудятся на своей территории», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона обратил внимание, что дополнительные средства на поддержку тверского бизнеса поступили из федерального бюджета. Благодаря этому предприятия региона смогли сохранить портфели заказов.

Также в Тверской области продолжается реализация крупных проектов в сотрудничестве с государственными корпорациями и компаниями. В качестве примера Игорь Руденя привел работы по газификации региона совместно с Газпромом, партнерство с ОАО «РЖД» и поддержку региональных предприятий в тесном сотрудничестве с Минпромторгом РФ.

Отвечая на вопрос корреспондента «России 24» о туристическом потенциале Тверской области и принятых в связи с этим мерах безопасности в условиях борьбы с распространением COVID-19, Игорь Руденя разъяснил: посещать регион в настоящее время можно только при строгом соблюдении всех предписанных санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

«Область у нас самая красивая и самая большая в ЦФО. И правило у нас такое: кто приезжает из-за границы, проходит двухнедельный карантин Это у нас контролируют органы внутренних дел», – сказал Игорь Руденя.

Он также подчеркнул, что въезд в регион граждан из других субъектов России, в частности из Москвы, не приветствуется, если эти люди должны были находиться на карантине и нарушают режим самоизоляции.

Игорь Руденя подчеркнул: отели и гостиницы в Тверской области по-прежнему закрыты. Он призвал гостей региона, которые останавливаются у своих знакомых, а также проживают на дачных и садовых участках, исполнять все санитарно-эпидемиологические предписания, также напомнив, что с 1 апреля в регионе введен режим повышенной противопожарной безопасности, в соответствии с которым запрещен пал травы и разжигание огня в лесных массивах.