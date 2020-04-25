Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2020 г.

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 441 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 417 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 125

Конаковский район 118

Кимры 96

Лихославльский район 12

Кимрский район 12

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 6

Вышневолоцкий городской округ 8

Бологовский район 5

Калининский район 5

Ржев 4

Торжок 4

Бежецкий район 5

Рамешковский район 2

Весьегонский муниципальный округ 2

Селижаровский район 2

Жарковский район 2

Спировский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Лесной муниципальный округ 2

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 22152 человек, за последние сутки – 1172.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области