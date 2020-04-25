Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on сб, 04/25/2020 - 14:53

 

 

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 441 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 417 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 125

 

Конаковский район 118

 

Кимры 96

 

Лихославльский район 12

 

Кимрский район 12

 

Старицкий район 11

 

Зубцовский район 9

 

Удомельский городской округ 6

 

Вышневолоцкий городской округ 8

 

Бологовский район 5

 

Калининский район 5

 

Ржев 4

 

Торжок 4

 

Бежецкий район 5

 

Рамешковский район 2

 

Весьегонский муниципальный округ 2

 

Селижаровский район 2

 

Жарковский район 2

 

Спировский район 2

 

Торжокский район 2

 

Калязинский район 2

 

Максатихинский район 2

 

Осташковский городской округ 1

 

Андреапольский муниципальный округ 1

 

Краснохолмский район 1

 

Лесной муниципальный округ 2

 

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 22152 человек, за последние сутки – 1172.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

 

                Пресс-служба Правительства Тверской области