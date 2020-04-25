Дети из Тверской области могут принять участие в конкурсе рисунков по правилам безопасного поведения на дорогах

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Лето без ДТП!». Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочено к Международному дню защиты детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Заявки и творческие работы принимаются с 5 мая по 5 июня 2020 года на электронный адрес blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

Подробности на сайте http://new.fond-edykina.ru.

Конкурс организован благотворительным фондом поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Главной задачей конкурса является активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников правилам безопасного поведения на дорогах, привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, приобщение детей и родителей к культурному поведению на дорогах, развитие творческих способностей детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области