Для 22 детских спортивных школ Тверской области за счёт средств региона закупят оборудование, инвентарь и экипировку

В 2020 году на укрепление материально–технической базы 22 физкультурно-спортивных организаций Тверской области направят 5,9 млн рублей. Субсидии из областного бюджета между 15 муниципалитетами распределены на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении граждан к здоровому образу жизни.

Для физкультурно-спортивных организаций будет закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Это силовые тренажёры, татами, боксёрские груши, ринг, комплекты беговых лыж, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, шлемы для автоспорта, комплекты для хоккея, гидрокостюмы для парусного спорта и многое другое.

Условия для занятий спортом юных спортсменов Верхневолжья будут улучшены в спортивной школе по видам единоборств и спортшколе им. Ф.Ф. Богдановского Вышневолоцкого городского округа, тверской спортшколе «Лидер», СШОР «Тверь», спортивной школе олимпийского резерва «Юность» в Торжке, СШОР по видам единоборств и комплексной спортшколе олимпийского резерва №1 Ржева.

Также в список получателей включены спортивные школы Бежецкого, Бологовского, Лихославльского, Кувшиновского, Калязинского, Сандовского, Старицкого, Фировского районов и Кашинского городского округа, спортшколы №1,№2, №3 города Кимры, три детских спортивных организации Конаковского района - школа «Единоборств», школа «Олимп» и школа №14 по вольной борьбе.

По данному направлению также предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов общим объемом 669 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области