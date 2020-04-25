Тверской государственный университет вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

Тверской государственный университет вошел в число трех лучших российских университетов и 100 лучших университетов мира по качеству образования. Всемирный рейтинг The Times Higher Education University Impact Rankings 2020 опубликовало британское издание Times Higher Education – один из лидеров в области оценки качества деятельности университетов.

«Тверской государственный университет – это крупнейший центр образования и науки Верхневолжья. Постоянный рост и совершенствование качества обучения, инновационное развитие, плодотворная научно-исследовательская деятельность, эффективная организация внеучебной работы и внимание к всестороннему развитию студентов стали визитной карточкой вуза», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Рейтинг от Times Higher Education посвящен оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года.

В одном из самых авторитетных мировых рейтингов показатель «качество образования» отражает текущие параметры и их динамику в течение последних лет, которые характеризуют вклад университета в базовое образование, достижения в педагогической науке.

Высокую оценку достижений и потенциала ТвГУ прокомментировал директор Центра стратегического и инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский.

«Испытываю гордость за нашу страну и Тверскую область. Приятно, что в таком уважаемом рейтинге – Тверской госуниверситет. Это заслуга великолепного профессорско-преподавательского коллектива и руководства университета, которые максимально используют свой потенциал на благо студентов. Сейчас все вузы страны переведены на онлайн-работу, дистанционное обучение. Один из признаков высокого качества образования в Тверском госуниверситете в том, что вуз этот переход осуществил очень успешно. Потому что электронно-образовательная среда ТвГУ – одна из лучших в стране», – сказал Андрей Белоцерковский.

Пресс-служба Правительства Тверской области