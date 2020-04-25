В Тверской области после коронавируса выздоровели 24 пациента

В Тверской области выздоровели и выписаны еще 9 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее были выписаны 15 жителей Верхневолжья, выздоровевшие после коронавируса.

За каждой спасённой жизнь стоит ежедневный труд тверских медиков. Сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией в Тверской области объединились не только врачи и медицинские специалисты учреждений здравоохранения региона, но и молодые медики - врачи-ординаторы Тверского государственного медицинского университета и студенты медицинских колледжей региона.

23 апреля в прямом эфире на телеканале «Россия 24» с участием Губернатора Игоря Рудени молодые специалисты, которые по собственной инициативе вышли на работу в инфекционный госпиталь, действующий на базе Калининской центральной районной больницы, выступили с видеообращением к жителям региона с просьбой оставаться дома.

«Такая гражданская позиция молодых жителей нашего региона заслуживает уважения. Приятно видеть, как тверские медики идут на работу и помогают всем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Со своей стороны мы ведем оборудование новых коек, обеспечение медицинских учреждений оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами», — сказал Игорь Руденя.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Значительная часть людей с подтвержденным диагнозом – без симптомов проявления заболевания.

На коронавирус в регионе обследовано более 20900 человек, за последние сутки – 1261.

Исследования проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

В Тверской области вводится коечный фонд в инфекционных госпиталях, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. К 28 апреля он составит 1380 единиц, включая койки, обеспеченные кислородом. Медицинские организации обеспечиваются резервными источниками питания для бесперебойного электроснабжения.

В регионе продолжается формирование необходимого резерва для лечения коронавирусной инфекции. В первой половине мая запланированы основные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Также предусмотрено приобретение компьютерного томографа.

Выделены средства на стимулирующие выплаты медикам, их получат более 3000 специалистов Верхневолжья. Врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях, будут проживать в гостиницах, организована их доставка от мест временного проживания до мест работы.

В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Тверской области заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей – областного.

Пресс-служба Правительства Тверской области