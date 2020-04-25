Работники лесничеств совместно с сотрудниками МЧС отстояли от огня леса в Бежецком районе

Работники лесничеств совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тверской области отстояли от огня леса в Бежецком районе. В ночь с 23 на 24 апреля в районе деревни Мокрявицы Городищенского сельского поселения рядом с лесным массивом и близлежащими деревнями горели поля. Общая площадь, пройденная огнем достигла 6,5 га.

Работники Бежецкого лесничества использовали лесные ранцевые огнетушители РП-15, «Ермак+» и технику – УАЗ «Хантер».

При помощи специализированной техники была создана минерализованная полоса, пожар удалось локализовать и потушить. Угроза для близлежащих населенных пунктов была ликвидирована.

В Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года установлен особый противопожарный режим.

Для обеспечения пожарной безопасности в тверском регионе принято решение о запрете посещения гражданами лесов, разведения огня, сжигания мусора и сухой травы.

В регионе для профилактики пожаров, обеспечения безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (обводнение проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье, будет составлять 225 единиц.

Министерство лесного хозяйства Тверской области обращается к жителям регион, в случае обнаружения пожара звонить по номеру 112, телефон горячей линии 8-800-100-90-25, федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

Пресс-служба Правительства Тверской области