Игорь Шувалов на совещании у Владимира Путина предложил запустить программу обновления городского общественного транспорта с учетом позитивного опыта Твери

Владимир Путин 24 апреля провёл в режиме видеоконференции совещание о ситуации в автомобильной промышленности. В ходе обсуждения был поднят вопрос о необходимости разработки программы обновления городского общественного транспорта. В этом контексте упомянут положительный опыт перехода на новую модель пассажирских перевозок в Твери.

Как отметил председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, госкорпорация совместно с Правительством РФ для обеспечения надёжного спроса на продукцию отечественного автопрома несколько месяцев разрабатывала механизм обновления городского общественного транспорта.

«Это очень позитивная программа. Нам удалось её запустить в Твери. Это недорого. Мы в Твери потратили 3 млрд 200 млн руб. Эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан. Это современный безопасный транспорт. И социальные эффекты очень высокие. Это программа, по которой мы наблюдаем и экономические, и социальные эффекты», – сказал Игорь Шувалов.

По его словам, в настоящее время такая программа готова к запуску еще в 12 городах России. На эти цели планируется направить порядка 70 млрд рублей в текущем году.

«Вообще это программа, которую мы предлагаем не только как антикризисную меру, так что качество жизни горожан при новом транспорте имеет совсем другое значение», – подчеркнул Игорь Шувалов.

Президент Владимир Путин в ходе совещания попросил председателя ВЭБ.РФ обратить внимание на готовность «Группы ГАЗ» выпускать подобные виды транспорта.

«Что касается обновления общественного транспорта, то прошу Правительство с участием ВЭБа проработать запуск такой программы», – сказал глава государства, подводя итоги совещания.

Напомним, новая система пассажирских перевозок начала действовать 3 февраля 2020 года в Твери и Калининском районе. На линию вышли низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле. Поставка транспорта профинансирована ВЭБ.РФ по договорам лизинга.

«Для Тверской области этот проект имеет высокую социальную значимость. Задача номер один – обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок для жителей региона», – считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время 443 автобуса в рамках новой модели пассажирских перевозок работают на 83 маршрутах. Планируется, что до 30 апреля на всех 85 планируемых маршрутах будут работать более 470 автобусов. Новую модель пассажирских перевозок далее планируется внедрять в крупных городах Тверской области, в том числе Кимрах и Ржеве.

Отметим, что обновленный общественный транспорт в Твери задействован в организации доставки врачей и других медицинских специалистов на работу в учреждения здравоохранения из гостиниц, в которые они переехали жить на период их работы с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. На работу и обратно в гостиницы медиков возят четыре автобуса ООО «Верхневолжское АТП», ежедневно совершая по 9 рейсов.