Финансовым организациям рекомендовано обслуживать клиентов по паспортам и банковским картам с истекшим сроком действия

В связи с пандемией коронавируса Центробанк рекомендовал финансовым организациям обслуживать действующих и новых клиентов даже в том случае, если срок действия паспорта истек и нет возможности получить новый вовремя. Такой порядок возможен до середины июля 2020 года. При этом новые документы, удостоверяющие личность, необходимо предоставить до конца сентября этого года.

Кроме того, до 1 июля 2020 года клиенты банков могут использовать карты с истекшим сроком без перевыпуска.

Как сообщили в тверском отделении Центробанка, эти меры позволят избежать ситуаций, в которых людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для оформления и получения новых документов и последующего предоставления их финансовым организациям. Также клиенты будут иметь возможность беспрепятственно продолжать пользоваться дистанционными онлайн-сервисами финансовых организаций.