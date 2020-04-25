Финансовым организациям рекомендовано обслуживать клиентов по паспортам и банковским картам с истекшим сроком действия

posted by Максим Малахов on сб, 04/25/2020 - 09:40

 

В связи с пандемией коронавируса Центробанк рекомендовал финансовым организациям обслуживать действующих и новых клиентов даже в том случае, если срок действия паспорта истек и нет возможности получить новый вовремя.  Такой порядок возможен до середины июля 2020 года. При этом новые документы, удостоверяющие личность, необходимо предоставить до конца сентября этого года.

Кроме того, до 1 июля 2020 года клиенты банков могут использовать  карты с истекшим сроком без перевыпуска.

Как сообщили в тверском отделении Центробанка, эти меры позволят избежать ситуаций, в которых людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для оформления и получения новых документов и последующего предоставления их финансовым организациям. Также клиенты будут иметь возможность беспрепятственно продолжать пользоваться дистанционными онлайн-сервисами финансовых организаций.

 