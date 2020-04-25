Преподавателей и волонтеров финансового просвещения приглашают принять участие в «Московском международном салоне образования - 2020»

C 26 апреля по 8 мая 2020 года в онлайн формате состоится «Московский международный салон образования - 2020» (ММСО).

ММСО крупнейшее мероприятие в сфере образования в России и самая масштабная в стране выставка лучших педагогических практик, новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон ежегодно объединяет участников сферы образования: представителей профессионального педагогического и экспертного сообщества, родителей, заинтересованных в выборе образовательных маршрутов для своих детей, государственных и общественных институтов.

В этом году представители Центробанка совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) представят обширную программу по финансовому просвещению.

Подробнее ознакомиться с программой ММСО и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте организатора https://mmco-expo.ru.