В сельских школах Тверской области отремонтируют спортзалы и оснастят площадки для занятий физкультурой

Муниципальным образованиям Тверской области распределены субсидии на создание условий для занятия физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Решение принято 24 апреля на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Игорь Руденя считает важным создавать равные возможности для занятий спортом и физкультурой для детей, независимо от места их проживания – в городе или сельской местности.

В 2020 году предусмотрено более 10,2 млн рублей местных, областных и федеральных средств на ремонт школьных спортзалов. 846,3 тыс. рублей – на оснащение плоскостных сооружений.

По первому направлению работы проведут в Холохоленской школе (Вышневолоцкий городской округ), Тысяцкой школе (Кувшиновский район) и Тверецкой школе (Торжокский район), где в общей сложности учатся более 230 ребят.

Открытые плоскостные спортивные сооружения оснастят в Новосельской школе Фировского района и Сосновицкой школе Лихославльского района. Общее число обучающихся в организациях – 75 человек.

Все работы предполагается завершить к началу нового учебного года 2020-2021 годов.

Государственной программой «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы также предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение и установку оборудования на плоскостные спортивные сооружения в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2020 году в муниципальных образованиях Тверской области планируется установить 7 малых спортивных площадок и 12 комплектов уличных тренажеров, обустроить 6 полей для мини-футбола с искусственным покрытием, 4 площадки для тестирования в рамках комплекса ГТО.

Предусмотрена закупка спортивного оборудования и инвентаря для 9 государственных спортивных школ и 22 муниципальных спортивных школ региона.

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в 2020 году, составит более 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области