МФЦ Тверской области возобновят работу поэтапно

В Тверской области с 25 апреля осуществляется поэтапное открытие филиалов МФЦ по приему заявителей для предоставления государственных и муниципальных услуг.

21 апреля на заседании областного Правительства Губернатор Игорь Руденя поручил внести предложения о начале работы в ограниченном режиме многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг с условием строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Игорь Руденя отметил, что такое решение принято в связи с большой востребованностью услуг у жителей региона и юридических лиц.

25 апреля откроются филиалы №№1,2,3,6 в Твери.

27 апреля заработают филиал №4 в Твери и Андреапольский, Бежецкий, Бологовский, Вышневолоцкий, Завидовский, Западнодвинский, Калязинский, Кашинский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Нелидовский, Осташковский, Ржевский, Сандовский, Старицкий, Торжокский, Удомельский филиалы.

30 апреля начнут принимать посетителей филиал в ЗАТО Озерный, Весьегонский, Жарковский, Зубцовский, Кесовогорский, Кувшиновский, Максатихинский, Оленинский, Рамешковский, Селижаровский, Спировский,

Торопецкий филиалы.

Прием граждан в многофункциональных центрах будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно на официальном сайте МФЦ, с помощью мобильного приложения «Мои документы онлайн», по телефону горячей линии МФЦ и телефонам филиалов.

С целью недопущения распространения COVID-19 работникам и посетителям ежедневно будут измерять температуру тела бесконтактным способом, проводить дезинфекцию помещений, контактных поверхностей и обеззараживание воздуха помещений. Также будет организовано соблюдение работниками МФЦ и посетителями дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях.

Рекомендовано воздержаться от посещения филиалов МФЦ с целью предоставления подтверждающих документов по ранее назначенным мерам социальной поддержки, а также замены паспортов и водительских удостоверений в связи с продлением сроков действия этих документов.

Телефон горячей линии – 8-800-450-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области