Генпрокуратура РФ признала несоответствующей действительности информацию пользователя соцсетей о ситуации в 6-й горбольнице Твери

Генеральная прокуратура РФ рассмотрела материалы органов прокуратуры Тверской области о распространяемой в сети «Интернет» информации с нарушением закона. В частности, признана несоответствующей действительности информация в видеоролике о ситуации в инфекционном госпитале на базе 6-й горбольницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для прокурорского реагирования послужили две видеозаписи, размещенные в социальной сети «ВКонтакте», в которых указывается, что в инфекционном отделении ГБУЗ «ГКБ № 6» пациентам не выдают медицинские маски, лица с подозрением на коронавирус содержатся совместно с другими больными, инфекционные отделения больниц г. Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования. Кроме того, одна из таких видеозаписей была опубликована в социальной сети «Одноклассники».

В сообщении Генпрокуратуры РФ отмечается, что согласно информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 17 апреля 2020 г. по результатам обследования инфекционного отделения ГБУЗ «ГКБ № 6» установлено, что его наполняемость заболевшими составила 83%. На момент обследования в г. Твери имелось 200 койко-мест, предназначенных для лечения больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, развернутых на базе ГБУЗ «ГКБ № 6» и ГБУЗ «ОКБ» (в настоящее время в этих двух учреждениях 340 койко-мест). Также указано, что одноразовая посуда после приема пищи пациентами утилизируется как отходы класса «В» после предварительного обеззараживания.

«На основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Отметим, что статьей федерального закона, на которую ссылается Генпрокуратура, регламентируется порядок ограничения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения.

Из сообщения ведомства следует, что указанные записи будут блокироваться, а значит, интернет-пользователям лучше воздержаться от распространения такой информации.

Объективные данные о текущей эпидемиологической ситуации в регионе публикуются на официальном сайте Правительства Тверской области в разделе «Стопкоронавирус», страницах и в группах в социальных сетях, на портале Стопкоронавирус.рф.