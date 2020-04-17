В Тверской области с 25 апреля начнут работать салоны красоты

В Тверской области с 25 апреля заработают салоны красоты, косметические салоны, кабинеты и другие организации, оказывающие косметические услуги. Такое решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 24 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Работа указанных объектов возобновляется при условии обязательного соблюдения требований санитарно-противоэпидемиологического режима для профилактики и противодействия распространению COVID-2019.

Накануне в прямом эфире телеканала «Россия 24» Игорь Руденя сообщил, что Правительство Тверской области рассматривает вопрос о возобновлении работы ряда организаций, включая косметические салоны.

Также Губернатор рассказал, что с субботы, 25 апреля, начинают работу филиалы многофункциональных центров предоставления государственных услуг с обязательным соблюдением всех санитарных требований. МФЦ начинают деятельность в ограниченном режиме – выдача и приём документов будут осуществляться по предварительной записи.

В прямом эфире Губернатор озвучил решение о возобновлении работы магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования. Ключевые условия – соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание и торговая площадь не более 800 квадратных метров. Начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании.

Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных в продажу в розницу. Это средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, зоотовары, в том числе корма для животных и ветеринарные препараты.

Пресс-служба Правительства Тверской области