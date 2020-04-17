Тверская компания «Интерстиль» ежедневно выпускает 22000 медицинских масок

Около 22000 медицинских масок за смену производит тверское предприятие «Интерстиль». Маски отправляют в аптеки и медицинские учреждения страны. Компания в текущей эпидемиологической ситуации определила выпуск этой востребованной продукции одним из профильных направлений деятельности.

«Особое внимание уделяем производству и поставке средств индивидуальной защиты. Наши предприятия наладили выпуск и поставки в Тверскую область и другие регионы страны. В том числе производим детали для аппаратов искусственной вентиляции легких», – прокомментировал эту тему журналистам Губернатор Игорь Руденя.

«Интерстиль» специализируется на производстве одежды для мужчин, аксессуаров, мужских классических костюмов под торговыми марками Van Cliff и Forremann. Компания начала свою деятельность в 2007 году, сейчас предприятие оснащено современным, высокотехнологичным оборудованием.

В работу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области включились 35 организаций, которые перепрофилировались на выпуск и поставку защитных и медицинских изделий.

ПАО «Электромеханика» (г.Ржев) обеспечивает больницы региона деталями для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Еженедельно предприятие готово отгружать по 200 комплектов деталей.

Вклад компании в производство востребованной продукции был отмечен 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области