Правительство Российской Федерации представило презентацию о мерах поддержки экономики

Правительство Российской Федерации представило в виде презентации план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в стране. В презентации объединены основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.

22 апреля также начал работу колл-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. По номеру 8-800-707-08-85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать вопросы о мерах поддержки.

Компании Тверской области продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки, которые приняты в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени. На их реализацию из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Утверждены перечни видов экономической деятельности и системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

Приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Меры поддержки сформированы на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».

Кроме того, Правительство Тверской области совместно с Центром «Мой бизнес» запустило социальный флешмоб «Покупай тверское». Вместе с тверскими средствами массовой информации и блогерами публикуется информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Пресс-служба Правительства Тверской области