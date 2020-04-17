В Тверской области на базе ОКБ открыли дополнительные 100 коек для пациентов с коронавирусом

24 апреля в Областной клинической больнице открыли дополнительные 100 коек для лечения пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом,с уже действующими коечный фонд инфекционного госпиталя в этом медицинском учреждении региона составит 220 коек.

Мобилизация системы здравоохранения региона для предотвращения распространения инфекции стала главной темой заседания Правительства региона на текущей неделе.

«Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Президентом страны. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей.Практически на все выделенные средства заключены контракты», – сказал Игорь Руденя.

К 28 апреля дополнительные инфекционные койки планируется открыть в главном корпусе городской клинической больнице №6 с перепрофилированием уже действующих 120 коек в палаты интенсивной терапии. Мощность инфекционного стационара составит 700 коек.

Также 70 коек развернут в отдельно стоящем корпусе городской клинической больницы №1 им. В.В. Успенского.

220 коек разворачивается в Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах, включая 112 обеспеченных кислородом и 42 – для пациентов на ИВЛ. Инфекционный госпиталь на 60 коек будет развёрнут в Нелидовской ЦРБ.

В настоящее время в регионес учетом коек, открывшихся сегодня в ОКБ, функционирует четыре инфекционных госпиталя общей мощностью 450 коек – в Калининской ЦРБ, городской клинической больнице №6, Областной клинической больнице, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

В общей сложности коечный фонд инфекционных госпиталей, развёрнутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Тверской области составит к 28 апреля 1380 коек.

Пресс-служба Правительства Тверской области