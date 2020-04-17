Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 апреля 2020 г

.В учреждения здравоохранения Тверской области поставлено 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, а также дефибрилляторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника. Вопрос обсуждался 24 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

- В регионе продолжается формирование необходимого резерва для лечения коронавирусной инфекции. В первой половине мая запланированы основные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ. Также предусмотрено приобретение компьютерного томографа.

- В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей – областного. По большинству направлений заключены контракты, идут закупки, оплата осуществляется по факту поставки.

- В Тверской области вводится коечный фонд в инфекционных госпиталях, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. К 28 апреля он составит 1380 единиц, включая койки, обеспеченные кислородом. Сейчас действует 4 инфекционных госпиталя в Калининской ЦРБ, городской клинической больнице №6, Областной клинической больнице, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Кроме этих учреждений койки создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ.

- Медицинские организации обеспечиваются резервными источниками питания для бесперебойного электроснабжения.

- Помимо приобретения техники, лекарств, средств защиты и развертывания коек выделены финансы на стимулирующие выплаты медикам, их получат более 3000 специалистов Верхневолжья. Врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях, будут проживать в гостиницах.

- Ведется мобилизация медицинского персонала инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы ТГМУ и студенты медицинских колледжей региона.

- 24 апреля в Тверской области в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 397 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.

- На коронавирус в регионе обследовано более 20900 человек, за последние сутки – 1261.

- Исследования проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

- С 25 апреля возобновляется работа филиалов многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Начинают работать нотариусы, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании и ряд других организаций.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области