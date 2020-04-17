ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Конаковского района!

Самоизоляция и соблюдение карантина - это ответственное поведение в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мы живем в едином пространстве, в Конаковском районе, это наш дом, а дом нужно беречь. Эпидемия набирает скорость, это как гонка, каждый день в Конаковском районе увеличивается количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Главная причина - несоблюдение гражданами ограничительных мер, зачастую граничащее с безответственностью и халатностью. Именно нарушение режима самоизоляции является причиной заражения новых и новых людей.

Обращаюсь к каждому из вас: а что именно вы сделали для того, чтобы остановить развитие инфекции? Вы соблюдаете все ограничительные мероприятия? Только соблюдая рекомендации специалистов, и никак иначе, мы можем остановить распространение заразы. Поэтому еще раз прошу (понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки): бесцельные прогулки по улице, шашлыки, хождения по гостям - сейчас это недопустимо. Эти жесткие меры - временные, но они нужны, в первую очередь, для каждого из нас. Нужно перетерпеть, только общими усилиями мы можем справиться. Если кто-то до сих пор не услышал, не понял, насколько опасен коронавирус, объясните своим близким, помогите им соблюдать дисциплину.

Власть со своей стороны делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность, следит за бесперебойной работой всех жизненно важных объектов, перед всеми оперативными службами и главами каждого поселения поставлена задача усилиться по всем этим направлениям, чтобы не было сбоев.

В Конаковском районе введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Одиноким и одиноко проживающим пожилым людям старше 65 лет с низким уровнем дохода, многодетным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам в рамках марафона помощи #ЗАБОТАРЯДОМ в рамках Всероссийской акции #МыВместе раздаются продуктовые наборы. Всего в Конаковском районе будет роздано 2166 таких наборов, по всем поселениям. Кроме этого, наши волонтеры приносят лекарства, продукты гражданам, от которых поступают заявки. Каждый день таких заявок становится все больше, никому нет отказа, к каждому человеку индивидуальный подход, конечно, с соблюдением всех профилактических мер. Я от всей души благодарю волонтеров за их активную гражданскую позицию, помощь людям.

Ученикам, находящимся на дистанционном обучении, также предоставляются наборы продуктов. На этой неделе планируется выдача продуктовых наборов за период с 20 апреля по 8 мая 2020 года. Получат сухие пайки следующие категории обучающихся: ученики 1 - 4 классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в органах социальной защиты.

С 16 апреля по 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в Конакове. Это сделано с единственной целью – обезопасить жителей города. И каково же видеть в соцсетях многочисленные «добрые советы», как объехать заграждения, миновать посты. Люди, опомнитесь! Вы живете здесь, здесь живут ваши дети и родители, это не игра, опасность грозит каждому, никто не застрахован от болезни и заражения.

Домашняя самоизоляция, предпринимаемые меры позволят замедлить передачу и скорость распространения коронавируса, а это, в свою очередь, поможет справиться с нагрузкой на медицинские учреждения. Будьте внимательны: чаще мойте руки, носите маски, избегайте тесных контактов с людьми, не посещайте общественные места, соблюдайте гигиену и все меры предосторожности. Большое спасибо всем, кто уже следует этим рекомендациям. Берегите себя и своих близких.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ,

глава Конаковского района.