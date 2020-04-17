30 апреля - День пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной

охраны Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день вы стоите на страже жизни и здоровья людей, охраняете от огненной стихии природное и культурное достояние Верхневолжья, предприятия и социальные объекты, жилые дома.

Тверские специалисты внесли значительный вклад в развитие отечественной противопожарной службы. Во все времена их отличали профессионализм, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь.

Благодарю ветеранов службы за верность долгу и добросовестный труд.

Сегодня, опираясь на ваши опыт и традиции, работники пожарной охраны Верхневолжья демонстрируют высокий уровень подготовки, достойно справляются с поставленными задачами, постоянно повышая эффективность системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Желаю вам новых профессиональных успехов, здоровья и благополучия! Пусть в вашей работе будет больше спокойных будней!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны

Конаковского района!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий - огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование - умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение и уважение сельчан.

На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и ответственности.

От всей души благодарим за ваш каждодневный напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня. Уверены, что ваш высокий профессионализм, стойкость и верность долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач и станут надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.

Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны и кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин,

временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли,

председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.