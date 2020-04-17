26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые жители Тверской области!

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий.

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС наша страна отдает дань уважения подвигу ликвидаторов, их самоотверженности и патриотизму.

Тысячи людей, рискуя здоровьем и жизнью, защитили Отечество и весь мир от разрушительного действия радиации. Среди героев, участвовавших в устранении последствий чрезвычайных ситуаций на объектах атомной энергетики, есть жители Тверской области.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших. Благодарим за мужество ликвидаторов-ветеранов. Ваши верность гражданскому и профессиональному долгу, преданность Родине и своему народу всегда будут примером для разных поколений граждан России.

Желаю вам здоровья, мира счастья!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.