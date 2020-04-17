26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

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Уважаемые жители Тверской области!
26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий.
В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС наша страна отдает дань уважения подвигу ликвидаторов, их самоотверженности и патриотизму.
Тысячи людей, рискуя здоровьем и жизнью, защитили Отечество и весь мир от разрушительного действия радиации. Среди героев, участвовавших в устранении последствий чрезвычайных ситуаций на объектах атомной энергетики, есть жители Тверской области.
Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших. Благодарим за мужество ликвидаторов-ветеранов. Ваши верность гражданскому и профессиональному долгу, преданность Родине и своему народу всегда будут примером для разных поколений граждан России.
Желаю вам здоровья, мира счастья!
Губернатор Тверской области И.М.Руденя.