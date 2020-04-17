АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ» - ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРА



В преддверии светлого праздника пасхи представитель уполномоченного по правам предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе руководитель компании «Велоштат» Владимир ХУДЯКОВ поздравил наших жителей.

Владимир Николаевич приобрёл пасхальные куличи и совместно с волонтёрами «Молодой гвардии» и молодежного центра «Иволга» доставил их многодетным, малообеспеченным семьям и жителям старшего поколения, большинство из которых проживают в районе. Владимир Худяков одним из первых присоединился к Всероссийской акции помощи в период пандемии #МыВместе.

Сейчас такое время, когда мы должны быть вместе. Акцию поддержали и другие предприниматели, помогают чем могут. Например, Марк Каганский подарил ЦРБ кислородный концентратор – необходимая вещь в настоящих условиях. Крупные бизнесмены региона собирают продуктовые наборы для жителей области в возрасте 65+. «Мы все сейчас в трудной ситуации, кому-то труднее, кому-то чуть легче. Для кого-то такая помощь несущественна, а для кого-то значима и необходима.

Можешь помочь – помоги, не можешь – пройди мимо и не осуждай. В первую очередь нужно оставаться людьми», - прокомментировал Владимир Худяков.