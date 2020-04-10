Студенты-волонтеры из медицинских колледжей, которые работают в инфекционном госпитале городской больницы №6, оценили условия проживания в санатории «Бобачевская роща»

21 апреля на заседании регионального правительства Губернатор области Игорь Руденя поручил предоставить возможность проживания врачам и медицинским работникам, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией в гостиницах Твери.

«Медики будут проживать в хороших гостиницах, где их обеспечат питанием, там будет создана вся необходимая инфраструктура. До работы врачи и другой медицинский персонал будут ездить на специальном транспорте. Это сделано для того, чтобы обезопасить семьи медицинских работников», – сказал Игорь Руденя.

22 апреля первые 26 медицинских работников инфекционного госпиталя, который работает на базе Городской больницы №6 заселились в санаторий «Бобачевская роща». В основном это студенты медицинских колледжей, которые в качестве волонтеров приехали на помощь врачам со всей Тверской области.

«Когда директор нашего колледжа предложил нам поехать в Тверь на помощь врачам, то многие из нас согласились, - рассказывает студентка 4 курса Вышневолоцкого медицинского колледжа по специальности «лечебное дело» Алеся Осипова, - Мы работаем волонтерами: убираемся, разносим еду, помогаем медицинскому персоналу больницы. Кто-то сутки работает, кто-то сменами. Мы не боимся и работаем с удовольствием».

Для сотрудников больницы выделен весь четвертый этаж санатория. Для них подготовлены комфортабельные 1, 2-х местные номера со всеми удобствами, организовано 3-х разовое питание, которое доставляется на этаж в одноразовой посуде.

«Мы рады, что мы можем чем-то помочь в текущей ситуации и что Правительство Тверской области выбрало наш санаторий для размещения медиков. Мы будем стараться, чтобы у них был полноценный отдых, - рассказала старший администратор санатория «Бобачевская роща» Елена Князева, - Мы очень быстро мобилизовались, вызвали дополнительный персонал и готовы обеспечить медицинских работников всем необходимым».

Напомним, что Отель «Селигер» принимает сотрудников Областной клинической больницы, санаторий «Бобачёвская роща» - 6-ой городской больницы и «Тверь парк отель» - городской больницы №1.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области