Для медицинских работников Тверской области закупят более 121 тысячи средств индивидуальной защиты

Более 121 тыс. единиц средств индивидуальной защиты закупят для медиков Тверской области. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 23 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

Принято решение направить 21,6 млн рублей областных средств на дополнительную закупку масок, респираторов, защитных костюмов и других наименований для медиков, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В том числе приобретут свыше 100 тыс. масок и респираторов.

Средства защиты предназначены для специалистов областной клинической больницы, городских больниц №1 и №6 Твери, родильного дома №2, детской городской клинической больницы №1 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской центральных районных больниц.

Запасы средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения постоянно пополняются. Уже было поставлено более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200 медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны.

Более 3000 медиков региона, работающих с пациентами с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 119,3 млн рублей.

В среднем с учетом выплат зарплата реаниматологов, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области, составит около 200 тыс. рублей, врачей – до 140 тыс. рублей, среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала порядка 50 тыс. рублей.

Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом выплат будут получать от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности.

Предусмотрены также выплаты для бригад скорой медицинской помощи. Для входящих в состав инфекционных бригад врачей с учетом выплат зарплата составит не менее 130 тыс. рублей, фельдшеров – порядка 67 тыс. рублей, водителей – до 46 тыс. рублей.

Также предусмотрены надбавки для других медицинских работников, включая врачей и медсестёр, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников лабораторий, диспетчеров скорой медицинской помощи.

Врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях, будут проживать в гостиницах.

Пресс-служба Правительства Тверской области