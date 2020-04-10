Студенты Тверской области могут представить свои проекты на архитектурном конкурсе «Дом земли»

posted by Максим Малахов on чт, 04/23/2020 - 19:34

 

Студентов дизайнерских и архитектурных учебных заведений  Тверской области до 25 мая приглашают подать заявки на участие в конкурсе «Дом земли».  Победитель конкурса получит главный приз-1 млн. рублей, лучшую работу выберет конкурсная комиссия.

 Второго финалиста определят путем народного голосования на сайте нацпроектэкология.рф и в соцсетях в группе «Экология в России», приз-500 тыс. рублей.

 Организатором  конкурса выступает автономная некоммерческая организация содействия развитию особо охраняемых природных территорий «Экспоцентр «Заповедники России».

Студенты дизайнерских и архитектурных учебных заведений смогут применить свои знания в создании проектов и концепций объектов инфраструктуры для размещения посетителей в заповедниках и национальных парках.

Архитектурный конкурс «Дом земли» позволит сохранить памятники природы, создать комфортные и привлекательные для туристов  территории.

 Проекты конкурса будут оценивать по нескольким критериям, это  экологичность, новизна, функционально-эстетическая привлекательность.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте  нацпроектэкология.рф и загрузить на сайт в формате 3D, а также  концепцию и ведомость строительных материалов.

 

                    Пресс-служба Правительства Тверской области