Студенты Тверской области могут представить свои проекты на архитектурном конкурсе «Дом земли»

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Студентов дизайнерских и архитектурных учебных заведений Тверской области до 25 мая приглашают подать заявки на участие в конкурсе «Дом земли». Победитель конкурса получит главный приз-1 млн. рублей, лучшую работу выберет конкурсная комиссия.
Второго финалиста определят путем народного голосования на сайте нацпроектэкология.рф и в соцсетях в группе «Экология в России», приз-500 тыс. рублей.
Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация содействия развитию особо охраняемых природных территорий «Экспоцентр «Заповедники России».
Студенты дизайнерских и архитектурных учебных заведений смогут применить свои знания в создании проектов и концепций объектов инфраструктуры для размещения посетителей в заповедниках и национальных парках.
Архитектурный конкурс «Дом земли» позволит сохранить памятники природы, создать комфортные и привлекательные для туристов территории.
Проекты конкурса будут оценивать по нескольким критериям, это экологичность, новизна, функционально-эстетическая привлекательность.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте нацпроектэкология.рф и загрузить на сайт в формате 3D, а также концепцию и ведомость строительных материалов.
Пресс-служба Правительства Тверской области