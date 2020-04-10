Тверская область вошла в ТОП-10 медиарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина по итогам марта

Тверская область занимает 7-е место в медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В марте губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области, где был рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании на проведение дорожных работ в Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одобрено решение направить на эти цели в 2020 году дополнительно более 343 млн рублей.

«Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование. Также нужно посмотреть, что необходимо сделать по транспортной доступности – это остановки, разъезды, перекрёстки. И очень большой запрос у населения на приведение в порядок тротуаров. Самое главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

Также в марте губернатор поручил открыть филиалы Областного кинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной в крупных муниципалитетах. Это позволит повысить на территориях качество и доступность медицинской помощи для будущих мам и новорожденных. На заседании президиума областного правительства рассмотрен вопрос о подборе помещений, где будут расположены филиалы в городах Ржев, Вышний Волочек, Кимры, Бежецк, Нелидово.

В прошедшем месяце в Твери на базе больницы скорой медицинской помощи после ремонта открылось стационарное отделение. На ремонт и оснащение отделения из бюджета Тверской области было выделено 45 млн рублей. Операционная в нем обеспечена современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких, который был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В марте средства массовой информации сообщали об установке на стадионе «Салют» в Лихославле оборудования малой спортивной площадки ГТО в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Также губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Торжок 12 марта ознакомился с ходом строительства детского сада, которое ведется в рамках реализации национального проекта «Демография». По сообщениям СМИ, в текущем году в регионе начинается и продолжается строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест: двух учреждений в Твери, по одному – в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов на 600 мест: двух в областном центре, по одному – в Калининском районе и Вышнем Волочке.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в марте региональная власть распределила субсидии государственным учреждениям сферы физкультуры и спорта. В 2020 году в рамках реализации в Тверской области федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» более 24,8 млн рублей планируется направить на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Также по национальному проекту свыше 9 млн рублей предполагается направить на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, и развитие базовых видов спорта: академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, дзюдо, греко-римской борьбы, каратэ, баскетбола, волейбола, хоккея, лыжных гонок, фигурного катания, конькобежного спорта, бокса, лёгкой атлетики, спорта глухих.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 56 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.