Выпускники Тверского медицинского колледжа помогают в борьбе с коронавирусом

Более 20 выпускников Тверского медицинского колледжа помогают медикам инфекционного госпиталя городской клинической больницы №6 и Центра специализированных видов медицинской помощи им.В.П. Аваева в работе по оказанию медицинской помощи, лечению больных коронавирусной инфекцией.

Тема укрепления кадрового потенциала медицинских учреждений обсуждалась 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ, где принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что для обеспечения больниц кадрами необходимо привлекать сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами.

В Тверской области ведется работа по мобилизации медицинского персонала инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы Тверского государственного медицинского университета и студенты медицинских колледжей региона.

Вкоманду Тверскогомедицинского колледжа вошли не только выпускники учебного заведения, но и педагоги колледжа, кто понимает, насколько сложно трудиться сейчас медицинским работникам.

В инфекционном госпитале клинической городской больницы №6 выпускники отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело»выполняют обязанности младшего медицинского персонала. Организована помощь в питании больных и уборке палат.

В Центре специализированных видов медицинской помощи им.В.П. Аваева выпускники специальности «Лабораторная диагностика» заменили опытных специалистов, которые сейчас проводят тестирование на COVID-19.

В ближайшее время к своим коллегам присоединятся выпускники Вышневолоцкого медицинского колледжа.

Коечные мощности для лечения больных коронавирусной инфекцией постоянно расширяются, это требует и увеличения медицинских работников. К 28 апреля дополнительные инфекционные койки планируется открыть в главном корпусе городской клинической больнице №6 с перепрофилированием уже действующих 120 коек в палаты интенсивной терапии. Мощность инфекционного стационара составит 700 коек.

Также 70 коек развернут в отдельно стоящем корпусе городской клинической больницы №1 им. В.В. Успенского.

220 коек разворачивается в Конаковской и Зубцовской центральных районных больницах, включая 112 обеспеченных кислородом и 42 – для пациентов на ИВЛ. Инфекционный госпиталь на 60 коек будет развёрнут в Нелидовской ЦРБ.

В настоящее время в регионе функционирует четыре инфекционных госпиталя общей мощностью 350 коек – в Калининской ЦРБ, городской клинической больнице №6, Областной клинической больнице, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

В общей сложности коечный фонд инфекционных госпиталей, развёрнутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Тверской области составит к 28 апреля 1380 коек.

Пресс-служба Правительства Тверской области