73 тысячи школьников Тверской области получили бесплатные продуктовые наборы

В Тверской области с 22 по 25 апреля продолжается выдача продуктовых наборов для учеников начальных классов и других категорий школьников. В ходе первого этапапродуктовые наборы получили 57,9 тысячиучащихся начальных классов и 15,1 тысячи детей из семей с невысокими доходами.

О сохранении меры социальной поддержки – бесплатного питания школьников, несмотря на дистанционный режим обучения, сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 3 апреля.

Глава региона подчеркнул – необходимо обеспечить своевременнуювыдачу продуктовых наборов учащимся младших классов, а также детям с 5 по 11классы из тех семей, которым оказывают поддержку органы социальной защиты.

С 4 апреля в школах Тверской области началось дистанционное обучение. При организации учебного процесса используются федеральные и региональные общедоступные бесплатные ресурсы.

В Твери с использованием дистанционных технологий учатся 97% учащихся общеобразовательных школ. 3% детей обучаются по модульной системе, с использованием учебников, индивидуальных заданий и мессенджеров. В целом по региону это соотношение составляет 60% и 40% соответственно.

Для учеников начальной школы, родители которых работают и не имеют возможности оставить ребенка дома, организована работа дежурных групп численностью не более 12 человек.В таких группах обучение не осуществляется, но детям предоставлена возможность под присмотром педагогов выполнять задания, полученные дистанционно.

Во всех образовательных организациях во время школьных каникул были проведены дезинфекционные мероприятия. До 1 мая запланирована повторная дезинфекция учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области