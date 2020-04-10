Вышневолоцкий трикотажный комбинат в Тверской области ежедневно выпускает около 3000 защитных масок

Около 3000 защитных масок ежедневно производит Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская коммуна». Предприятие в текущей эпидемиологической ситуации определило выпуск этой востребованной продукции одним из профильных направлений деятельности. Маски отправляются на действующие сейчас предприятия Тверской области.

«Особое внимание уделяем производству и поставке средств индивидуальной защиты. Наши предприятия наладили выпуск и поставки в Тверскую область и другие регионы страны. В том числе производим детали для аппаратов искусственной вентиляции легких», – прокомментировал эту тему журналистам Губернатор Игорь Руденя.

Комбинат «Парижская коммуна» специализируется на производстве трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой пряжи различного назначения – от спортивного ассортимента до полотен специального и технического назначения.

Общая производственная мощность – до 8000 единиц продукции в день. На комбинате организован полный цикл – от вязания до отделки полотна и пошива готовых изделий из собственных тканей.

Вышневолоцкий трикотажный комбинат является одним из старейших предприятий трикотажной отрасли страны, созданным на базе текстильной ткацкой фабрики в 1858 году.

В работу по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области включились 35 организаций, которые перепрофилировались на выпуск и поставки защитных и медицинских изделий.

ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) обеспечивает больницы региона деталями для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Еженедельно предприятие готово отгружать по 200 комплектов деталей.

Вклад компании в производство востребованной продукции был отмечен 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области