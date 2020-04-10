Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 апреля 2020 г.

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- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции.
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 383 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 368 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
|
Тверь
|
112
|
Конаковский район
|
99
|
Кимры
|
80
|
Старицкий район
|
11
|
Лихославльский район
|
11
|
Кимрский район
|
11
|
Зубцовский район
|
9
|
Удомельский городской округ
|
6
|
Вышневолоцкий городской округ
|
6
|
Ржев
|
4
|
Торжок
|
4
|
Бологовский район
|
4
|
Калининский район
|
4
|
Бежецкий район
|
3
|
Весьегонский муниципальный округ
|
2
|
Селижаровский район
|
2
|
Жарковский район
|
2
|
Спировский район
|
2
|
Торжокский район
|
2
|
Калязинский район
|
2
|
Максатихинский район
|
2
|
Осташковский городской округ
|
1
|
Андреапольский муниципальный округ
|
1
|
Краснохолмский район
|
1
|
Лесной муниципальный округ
|
1
|
Рамешковский район
|
1
- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.
- На коронавирус в регионе обследовано 19663 человек, за последние сутки – 1423.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
Пресс-служба Правительства Тверской области