В Тверской области идет весенне-полевая кампания. Погодные условия позволили аграриям региона начать работы раньше запланированного. В настоящее время сельхозтоваропроизводители проводят культивацию зяби, весновспашку, подкормку озимых зерновых культур и многолетних трав, сев яровых культур. Яровой сев проведен на площади более 4,5 тыс. га.

В Верхневолжье на проведение сезонных работ будет направлено более 214 млн рублей государственной поддержки.

«Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним сельхозработам на территории Верхневолжья», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области в начале кампании.

В сезон 2020 года первыми к посевным работам приступили в Зубцовском районе, эстафету подхватили в Калининском, Кашинском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах.

По прогнозам в 2020 году в Тверской области яровой сев составит 129,3 тыс. га. В ходе весенне-полевых работ планируется посеять яровых зерновых и зернобобовых культур – 70,2 тыс. га. В сельскохозяйственных организациях озимые культуры на зерно под урожай 2020 года посеяны на площади 12,3 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области