Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области сообщает

В Тверской области организовано обучение медицинского персонала, привлекаемого к лечению заражённых новой коронавирусной инфекцией. Вопрос обсуждался 22 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Краткосрочные дополнительные профессиональные программы реализуются в Тверском государственном медицинском университете и Тверском медицинском колледже по направлениям «Респираторная поддержка», «Коронавирусная инфекция. Грипп. Инфекционные болезни», «Роль средних медицинских работников в профилактике, диагностике, лечении коронавирусной инфекции». Подали заявки на обучение 250 медицинских работников.

- В регионе ведется работа по мобилизации медицинского персонала инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы ТГМУ и студенты медицинских колледжей региона.

- В Тверской области стимулирующие надбавки получат более 3 тысяч медиков региона. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 119,3 млн рублей. Специалисты, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, будут проживать в гостиницах.

- В Тверской области до 28 апреля развернут дополнительно 1380 коек для пациентов с коронавирусом. В активной стадии работа по развертыванию коечного фонда в медицинских учреждениях Твери, Зубцова, Конаково, Нелидово, Удомли. До конца текущей недели в регионе развернут 1100 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

- Продолжается закупка аппаратов искусственной вентиляции легких и другой медицинской техники. Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования.

-Идёт формирование запаса лекарственных препаратов. До конца апреля будет поставлено большинство из них.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 человек выздоровели и выписаны из больницы. 341 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков или получает необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На коронавирус в регионе обследовано 18240 человек, за последние сутки – 1611.

-В настоявшее время исследования проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области