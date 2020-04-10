Медицинские работники Тверской области начнут получать стимулирующие выплаты уже в апреле

Врачи и медицинские работники Тверской области получат стимулирующие выплаты, предусмотренные за особые условия работы в сложившейся эпидемиологической ситуации, при начислении заработной платы за апрель. Об этом 22 апреля сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24».

«Деньги получены от федерального центра в полном объеме, региональные деньги также выделены. При начислении зарплаты за апрель стимулирующие выплаты уже будут учтены. Поэтому медикам, которые получают зарплату в первых числа месяца, средства будут выплачены уже в конце апреля – это тот повышенный уровень оплаты, который был установлен Президентом Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области стимулирующие надбавки получат более 3 тысяч медиков региона. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 119,3 млн рублей.

В среднем с учетом выплат зарплата реаниматологов, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области, составит около 200 тыс. рублей, врачей – до 140 тыс. рублей, среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала – порядка 50 тыс. рублей.

Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом выплат будут получать от 30 тыс. рублей до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности.

Предусмотрены также выплаты для бригад скорой медицинской помощи. Для входящих в состав инфекционных бригад врачей с учетом надбавок зарплата составит не менее 130 тыс. рублей, фельдшеров – порядка 67 тыс. рублей, водителей – до 46 тыс. рублей.

Также предусмотрены выплаты для других медицинских работников, включая врачей и медсестёр, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников лабораторий, диспетчеров других сотрудников скорой медицинской помощи.

Сейчас в социальных сетях Тверской области начала появляться информация, где либо неверно истолкованы сроки и объемы выплат, либо размещена недостоверная информация о стимулирующих надбавках медицинским работникам. Правоохранительные органы напоминают – распространение фейковой информации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа:на граждан в размере до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - до 200 тысяч рублей;на юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области