В Тверской области работники предприятий призывают остаться дома

Сотрудники тверских предприятий, которые возобновили работу, продолжают снимать ролики с рекомендацией к остальным жителям области #оставатьсядома. Видео выходит с хештегом #профессионалырекомендуют.

На этой неделе к флешмобу подключились сотрудники Тверского вагоностроительного завода. Видео записал и.о. начальника рамно-кузовного цеха №2 Николай Смирнов.

Напомним, что в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.