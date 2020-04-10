Проект «Задачка со звездочкой» поможет школьникам Верхневолжья в дистанционном обучении

Проект «Задачка со звездочкой» поможет школьникам Верхневолжья в освоении учебной программы в условиях дистанционного обучения и решения домашних задач.Тверское отделение Российского движения школьников и Ассоциация победителей олимпиад реализуют этот проект для поддержки ребят в образовательном процессе в период самоизоляции.

В сложившейся эпидемиологической ситуации Российское движение школьников Тверской области проводит разнообразные образовательные и досуговые онлайн-мероприятия, чтобы дети могли с пользой проводить время, пополнить знания и проявить себя.

16 апреля в онлайн-режиме прошла Классная встреча, на которойучастники пообщались с администратором Всероссийского проекта «Лига Вожатых»Анастасией Сергеевой. 23 апреля планируется онлайн-встреча с писателем фантастом Сергеем Савиновым.

Все мероприятия проводят активисты и лидеры Тверского отделения Российского движения школьников. Запущены еженедельные челленджи и чек – листы. Дети выполняют задания по разным темам.

В социальных сетях участникионлайн-мероприятий делятся своими путешествиями по России и Тверскому региону, создавая большую карту путешествий.В дальнейшем планируется проводить онлайн-марафоны, где все желающие смогут присоединиться к мастер-классам по рисованию, оригами, фитнесуи танцам.

Тверское отделение Российского движения школьников также приглашает всех желающих присоединиться к конкурсному отбору на участие в смене Большой школьный пикник. Мероприятие планируется провести на базе Всероссийского детского центра Смена в поселке Сукко.

Информация о мероприятиях и конкурсах, которые проводит Тверское отделение Российского движения школьников, размещена в социальных сетях организации.

Пресс-служба правительства Тверской области