Ржевская «Электромеханика» увеличивает поставки деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких

По 200 комплектов деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких готово еженедельно отгружать ПАО «Электромеханика» в Ржеве Тверской области. Вклад предприятия в производство востребованной продукции отмечен 22 апреля на заседаниипрезидиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

ПАО «Электромеханика» уже отгрузило 50 деталей, которые используются для ИВЛ и оборудования коек с кислородом.Сегодня запланирована отгрузка еще 50 единицдля областной клинической больницы.В субботу, 25 апреля –150 комплектов для больниц Тверской области. Далее предприятие планирует увеличивать объемы поставок и отгружать уже по 200 комплектов деталей в неделю.

Для изготовления комплектующих используются новые станки с числовым программным управлением, изготовленные в Тверской области. Для нанесения защитных покрытий используется новейшее оборудование для модифицирования поверхностей. Герметизация неразъемных стыков корпусных деталей выполняется с применением вакуумного оборудования. Изделия также проходят испытания согласно техническим условиям на изготовление медицинского оборудования.

В Тверской области более 30 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации.

На предприятиях региона налажено производство средств индивидуальной защиты. Медицинские костюмы и халаты выпускают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья». Медицинские перчатки – ООО «Лема», бахилы – Кимрская фабрика им. Горького, Весьегонская швейная фабрика. Кожные антисептики делают ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д.Ю.

Также обеспечено производство респираторов, масок, защитных очков для медиков на ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике, Кимрской фабрике им. Горького и других предприятиях Тверской области. Сейчас мощности региональных компаний позволяют обеспечивать до 163 тыс. масок в сутки.

Пресс-служба Правительства Тверской области