Тверская область отмечена на федеральном уровне как регион, производящий востребованную продукцию – детали для ИВЛ

Мобилизация здравоохранения субъектов страны стала главной темой заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, в котором в режиме видеоконференцсвязи принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По поручению Президента Владимира Путина регионы должны завершить развёртывание коечного фонда для больных коронавирусом до 28 апреля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады для работы с пациентами с коронавирусом. Для обеспечения больниц кадраминеобходимо привлекать сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами.

В Тверской областиреализуется региональный план по противодействию распространениякоронавируса. Мобилизация системы здравоохранениярассмотрена накануне на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

К 28 апреля госпитальная база в регионе составит 1380 коек в медицинских учреждениях Твери, Зубцова, Конаково, Нелидово, Удомли. Уже до конца текущей недели в регионе развернут 1100 коек.

На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей.Практически на все выделенные средства заключены контракты, отметил на заседании Игорь Руденя.

Часть техники уже поступила в больницы, в том числе 23 аппарата искусственной вентиляции легких. В целом заключены контракты на поставку более 760 единиц оборудования. Это аппараты ИВЛ, а также увлажнители, прикроватные мониторы, аспираторы, шприцевые насосы и другая техника.

Приняты необходимые положения для осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам – их получат порядка 3000человек. Кроме того, принято решение, что врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, будут проживать в гостиницах.

В регионе ведется работа по мобилизации медицинского персонала инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы Тверского государственного медицинского университета и студенты медицинских колледжей региона.

Второе направление работы – сохранение устойчивости региональной экономики, доходов и занятости населения.На реализацию регионального пакета мер поддержкив областном бюджетезаложено около 1,8 млрд рублей.

Более 30 предприятий Тверской областиперепрофилировались на производство средств защиты.Задействованымощности для выпускамасок и респираторов, одноразовых защитных костюмов, халатов, бахил, кожных антисептиков.

На заседании президиума Координационного совета Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что Тверская область включилась в работу по выпуску отечественных комплектующих для медицинского оборудования – в Ржеве налажено производство клапанов для аппаратов ИВЛ.

В Тверской области с 17 марта введён режим повышенной готовности, ограничено проведение массовых мероприятий и посещение мест отдыха, не работают развлекательные центры, учреждения культуры, спортивные объекты, заведения общественного питания, часть торговых точек.Усилены дезинфекционные мероприятия, меры безопасности в социальных учреждениях.Также на территории области введён особый противопожарный режим, ограничена охота.

Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, для них организована помощь волонтёров.

По состоянию на 22 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 356 человек в Тверской области. 15 зараженных выписаны в связи с выздоровлением.

Пресс-служба Правительства Тверской области