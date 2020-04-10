Для медицинских работников Тверской области закуплено почти 400 тысяч штук средств индивидуальной защиты

В учреждения здравоохранения Тверской области поставлено порядка 400 тыс. различных средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Это более 334 тыс. медицинских масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200 медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны.

Запасы средств индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения постоянно пополняются.

Более 3-х тысяч медиков региона, работающих с пациентами с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 119,3 млн рублей.

В среднем с учетом выплат зарплата реаниматологов, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области, составит около 200 тыс. рублей, врачей – до 140 тыс. рублей, среднего персонала – не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала порядка 50 тыс. рублей.

Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом выплат будут получать от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности.

Предусмотрены также выплаты для бригад скорой медицинской помощи. Для входящих в состав инфекционных бригад врачей с учетом выплат зарплата составит не менее 130 тыс. рублей, фельдшеров – порядка 67 тыс. рублей, водителей – до 46 тыс. рублей.

Также предусмотрены надбавки для других медицинских работников, включая врачей и медсестёр, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудников лабораторий, диспетчеров скорой медицинской помощи.

Врачи и медицинские работники, которые работают в инфекционных госпиталях, будут проживать в гостиницах. Для заселения тверских медиков готовы три гостиницы.

Игорем Руденей дано поручение проработать вопрос по предоставлению медицинскому персоналу мест в гостиницах в районах, где разворачиваются и будут действовать инфекционные госпитали.

Пресс-служба Правительства Тверской области