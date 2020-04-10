В Тверскую область поставят более 760 единиц медицинского оборудования для лечения заражённых коронавирусом

В Тверской области заключены контракты на поставку приоритетного оборудования для лечения коронавируса для госпитального фонда – всего более 760 единиц.

Это 168 аппаратов ИВЛ, 400 увлажнителей, 97 прикроватных мониторов, а также аспираторы и шприцевые насосы.

В настоящее время в регион уже поставлено 23 аппарата искусственной вентиляции легких. Одна из партий (10 аппаратов ИВЛ) поступила в Тверскую область 21 апреля. Оборудование распределено между городской клинической больницей №6 Твери и областной клинической больницей. В каждое медицинское учреждение поступило по 5 единиц.

Ранее в 6-ую больницу было поставлено 10 аппаратов ИВЛ, а в ОКБ - 3 аппарата ИВЛ, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования: кроме аппаратов ИВЛ это лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

К 28 апреля мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1380 единиц. Отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией созданы в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

Увеличение коечной мощности и создание инфекционных госпиталей ведется в Нелидовской, Зубцовской, Конаковской центральных районных больницах, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Дополнительные работы также запланированы в родильном доме №2.

Пресс-служба Правительства Тверской области