В Тверской области восемь туристических проектов получат поддержку из регионального бюджета

В Тверской области в 2020 году при поддержке регионального бюджета реализуют восемь туристических проектов. Новые объекты турпоказа и развитие инфраструктуры обсудили 21 апреля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Средства распределялись на конкурсной основе. В общей сложности объём субсидии из областного бюджета составил почти 8 млн рублей. Всего в этом году заявки для участия в конкурсном отборе поступили от 27 участников.

«Жители районов, которые трудятся в этих музеях – люди инициативные, у них есть огромное желание продвигать свои объекты. Это очень важные проекты, направленные на сохранение для будущих поколений местного колорита и культуры Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Музей «Фарфора, керамики и стекла» будет создан в Старицком районе. При финансовой поддержке региона в размере 990 тыс. рублей приобретут оборудование для оформления экспозиций, где будут представлены экспонаты из частных коллекций. В том числе, изделия Кузнецовского фарфора, фарфорового завода братьев Корниловых, европейских заводов и многое другое.

В Лихославльском районе появится музей Карельской кухни, в котором будут представлены экспозиционный, интерактивный и дегустационный залы. Софинансирование проекта со стороны региона составит 1 млн рублей.

В Калязине проводится реконструкция здания под размещение нового туристического музейно-выставочного и досугового комплекса «Семейные ценности и домашние радости». В рамках проекта за счёт субсидии из областного бюджета в размере 950 тыс. рублей будет изготовлено музейно-выставочное оборудование, приобретена и смонтирована система освещения. В состав комплекса войдет зал временных экспозиций, где местные жители смогут представлять выставки, посвящённые их семьям и семейным традициям.

По 1 млн рублей направят на развитие музея-мастерской домовой резьбы в Конаково, где, в том числе, можно будет увидеть процесс проектирования и изготовления резных наличников, и на создание «Дома сказки» в Ржеве, в котором для детей организуют кукольный театр, а взрослых «погрузят» в виртуальную реальность.

Ещё 996 тыс. рублей из областного бюджета предусмотрено на создание дома-музея художественного стекла в Калининском районе, где появятся экспозиция авторских произведений из стекла, выставка тверских художников, а также стеклодувная мастерская с демонстрацией шоу-программ и мастер-классов.

На финансирование работ по внутреннему обустройству ремесленной мастерской для проведения творческих мастер-классов по народным художественным промыслам в Торжке из бюджета региона направят 1 млн рублей. Основное направление мастер-классов – ткачество новоторжских поясов. Мастерская будет располагаться на одной площадке с музеем «Дом пояса».

Ещё 1 млн рублей – софинансирование работ по созданию купеческой гостиной «Музея Каши и Кашинских традиций». Сам музей был открыт в 2014 году. В рамках нового проекта будет создана экспозиция, которую посвятят традициям, культуре и быту купечества города Кашина. Там будут проходить тематические театрализованные представления.

Пресс-служба Правительства Тверской области