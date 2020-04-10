В Тверской области приобретут оборудование для родовспоможения в рамках работы по профилактике и лечения коронавируса

Для родильного дома №2, где в рамках работы по противодействию распространения коронавируса создаются койки для рожениц, закупят новое оборудование. Вопрос вошёл в повестку заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Для учреждения приобретут 35 единиц необходимого для новорожденных детей оборудования, включая неонатальные мониторы, передвижной аппарат УЗИ, кроватки с подогревом, инкубаторы и многое другое. На эти цели планируется направить порядка 35 млн рублей.

Для оборудования родительных коек в роддоме №2, а также в городской клинической больнице №6, куда будут направлять беременных с коронавирусной инфекцией, предусмотрено ещё 9,4 млн рублей. Будут закуплены прикроватные мониторы, необходимые медицинские изделия.

Тверской области из резервного фонда Правительства РФ на развёртывание и оснащение госпитального фонда для лечения заражённых коронавирусом вторым траншем выделено 235 млн рублей. Ранее региону на эти цели было перечислено 269 млн рублей.

В настоящее время регионом проводится крупная закупка оборудования, необходимого для лечения заражённых коронавирусом, в том числе, компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких.

Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования.

Напомним, в сложившейся эпидемиологической ситуации временно изменен порядок оказания медицинской помощи беременным и роженицам Тверской области в случае заболевания внебольничной пневмонией, тяжелым течением ОРВИ или подтверждением новой коронавирусной инфекции.

При отрицательном результате на коронавирус, но тяжелом протекании ОРВИ или пневмонии пациентка направляется в ГБУЗ «Родильный дом №2», где предусмотрены отдельные палаты для таких больных.

Если же у беременной или роженицы выявлена новая коронавирусная инфекция, то пациентка госпитализируются в инфекционный госпиталь ГБУЗ «Городская клиническая больница №6», где предусмотрены специализированные боксы для оказания услуг родовспоможения. Задачу о создании таких помещений для беременных с подтвержденным коронавирусом ставил перед Министерством здравоохранения региона Губернатор Игорь Руденя.

Новорожденные дети рожениц с подтвержденным COVID-19 переводятся в инфекционное отделение ГБУЗ «Клиническая детская больница №2».

Пресс-служба Правительства Тверской области