В Тверской области реализуют новый проект по поддержке детей с особенностями здоровья

В Тверской области реализуют новый проект по повышению эффективности предоставления услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и их воспитывающим семьям, включая организацию сопровождаемого проживания «Дорога к дому». Вопрос вошёл в повестку заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятия проекта направлены на развитие технологий, которые позволят заменить услуги, ранее предоставляемые детям в стационарных учреждениях.

По мнению Игоря Руденя дети с ограниченными возможностями здоровья должны быть вовлечены в образовательный процесс, получать качественные медицинские и социальные услуги.

К примеру, для детей-инвалидов, которые не могут в силу особенностей здоровья посещать специализированные учреждения, будут организованы домашние микрореабилитационные центры - приобретено необходимое оборудование, специалисты на дому будут проводить занятия с детьми и обучать родителей проведению реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

Предусмотрено также обучение навыкам самостоятельного проживания выпускников стационарных организаций, таких как Кашаровский детский дом-интернат, Тверская школа-интернат №1 и других. Для семей, воспитывающих детей – инвалидов, на базе учреждений культуры будут реализованы программы выходного дня.

Кроме того, планируется повышать квалификацию специалистов, предоставляющих реабилитационные и социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию мероприятий в 2020 -2021 годах будет направлено 24,9 млн рублей. Поддержка проекта со стороны областного бюджета составит 14 млн рублей, ещё 10,9 млн рублей - средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области