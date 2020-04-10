Игорь Руденя в прямом эфире «России 24» ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Тверской области

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23 апреля в 21:00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
Вопросы для эфира с главой региона сформулируют на основании анализа контента социальных сетей и обращений граждан.
Это будет уже четвертый прямой эфир Губернатора по теме коронавируса. Первый эфир состоялся 3 апреля, тогда глава региона рассказал, как будут работать предприятия и организации Тверской области в период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.
В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Введены дополнительные ограничительные мероприятия на территории Удомельского городского округа и в Конаково. В муниципальных образованиях до 30 апреля 2020 года ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.
Пресс-служба Правительства Тверской области