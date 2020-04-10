Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on ср, 04/22/2020 - 11:27

 - По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

-  Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. 

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 341 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков или получает необходимое лечение.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь

112

Конаковский район

89

Кимры

67

Старицкий район

11

Лихославльский район        

11

Кимрский район         

9

Зубцовский район

9

Удомельский городской округ

6

Вышневолоцкий городской округ                  

5

Торжок     

4

Бологовский район

4

Калининский район

4

Бежецкий район

3

Ржев

3

Весьегонский муниципальный округ        

2

Селижаровский район

2

Жарковский район

2

Спировский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район    

2

Максатихинский район        

2

Осташковский городской округ

1

Андреапольский муниципальный округ

 

1

Краснохолмский район

1

Лесной муниципальный округ

1

Рамешковский район

1

 

           - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 18240 человек, за последние сутки – 1611.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области