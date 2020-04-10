Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 апреля 2020 г.

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 341 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков или получает необходимое лечение.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 112 Конаковский район 89 Кимры 67 Старицкий район 11 Лихославльский район 11 Кимрский район 9 Зубцовский район 9 Удомельский городской округ 6 Вышневолоцкий городской округ 5 Торжок 4 Бологовский район 4 Калининский район 4 Бежецкий район 3 Ржев 3 Весьегонский муниципальный округ 2 Селижаровский район 2 Жарковский район 2 Спировский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Максатихинский район 2 Осташковский городской округ 1 Андреапольский муниципальный округ 1 Краснохолмский район 1 Лесной муниципальный округ 1 Рамешковский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 18240 человек, за последние сутки – 1611.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

Пресс-служба Правительства Тверской области