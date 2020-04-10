Для тверской городской больниц №6 поступили еще 10 аппаратов ИВЛ

10 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили вТверскую область в рамках закупки оборудования для лечения больных коронавирусом. Они предназначены для городской больницы №6 областного центра. В ближайшее время произведут установку и наладкумедицинской техники. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени 21 апреля.

«Мы закупили необходимое количество медицинского оборудования. Ведется поставка специальных многофункциональных кроватей. Сегодня прибыли аппараты ИВЛ», – отметил Губернатор.

Ранее в городскую клиническую больницу №6 Твери были поставлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще 3 аппарата направлены в областную клиническую больницу. Также на тверскую станцию переливания крови поступил новый стерилизатор.

Кроме того, в областную клиническую больницу был поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Всего для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования: кроме аппаратов ИВЛ это лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

Большой объем – 70 аппаратов ИВЛ – запланировано поставить в учреждения здравоохранения региона в первой половине мая.

Сейчас 350 коек, в том числе обеспеченные кислородом, полностью готовы к приему больных средней тяжести. В целом мощности коечного фонда в регионе к 28 апреля планируют довести до 1380 единиц. Отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией созданы в городских клинических больницах №6 и №1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице.

Увеличение коечной мощности и создание инфекционных госпиталей ведется вНелидовской, Зубцовской, Конаковской центральных районных больницах, Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Дополнительные работы также запланированы в родильном доме №2.

Пресс-служба Правительства Тверской области