Больницы Тверской области обеспечены резервными источниками питания для бесперебойного электроснабжения

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени дооснащены резервными источниками питания больницы, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Вопрос рассмотрен 21 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области под руководством главы региона.

Резервными источниками питания обеспечены областная клиническая больница, Калининская, Нелидовская,Зубцовская,КонаковскаяЦРБ, городские больницы №6 и №1, Центральная медико-санитарная часть №141 ФМБА России (г. Удомля), родильный дом №2 Твери,2-й корпус Детской областной клинической больницы, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, тверская станция переливания крови.

Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение учреждений, которые задействованы в проведении лабораторных исследований и лечении пациентов с коронавирусом, в случае отключения электричества.

В больницах Тверской области продолжается оснащение коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией – сейчас развернуто 350 коек, в том числе обеспеченных кислородом. Всего будет оснащено 1380 таких коек.

Разработана схема маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией, беременных женщин, рожениц и новорожденных, детей и других категорий граждан с подозрением на СОVID-2019.

В регионе действует 5 лабораторий, где проводятся исследования на коронавирус.Всегопо информации на 21 апреля обследовано 16629 человек, за последние сутки – 1400.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области